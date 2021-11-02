МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник вечером на ожиданиях решения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.33 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,41%, до 84,36 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,49%, до 83,62 доллара за баррель.

Утром нефть не показывала единой динамики, днем котировки ушли в "красную зону", а к вечеру снижение стало более выраженным. Инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на 4 ноября. Рынок оценивает будет ли альянс придерживаться текущих параметров или же увеличит добычу.

"Несмотря на растущее давление со стороны основных стран-потребителей нефти, таких как США, Индия и Япония, которая теперь тоже призывает к увеличению добычи нефти, ОПЕК+ пока не показала никаких признаков того, что она готова сделать это", — отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Участники торгов также ожидают статистики по запасам нефти в США, которая будет опубликована в среду вечером. Аналитики прогнозируют увеличение запасов нефти за минувшую неделю на 1,6 миллиона баррелей.