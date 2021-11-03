МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает снижаться примерно на 1,3% после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.38 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,33%, или на 23,5 доллара — до 1765,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,82%, до 23,315 доллара за унцию.

До публикации решения ФРС золото дешевело на 1,36%, а серебро – на 1,1%.

ФРС по итогам заседания 2-3 ноября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также сообщил о начале сокращения выкупа активов с рынка – в текущем месяце до 105 миллиардов долларов, в декабре – до 90 миллиардов.

Следующее заседание запланировано на 14-15 декабря.