МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Доллар дешевеет к евро, но стабилен к иене и корзине валют после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о сворачивании выкупа активов с рынка, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.51 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1614 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1577 доллара. Курс доллара к иене снижался до 113,94 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,95 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 94,1 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару рос до 1,1582 доллара, доллар дорожал к иене до 103,97 иены за доллар, а индекс доллара снижался на 0,02%.

ФРС по итогам заседания 2-3 ноября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также сообщил о начале сокращения выкупа активов с рынка – в текущем месяце до 105 миллиардов долларов, в декабре – до 90 миллиардов.

Следующее заседание запланировано на 14-15 декабря.