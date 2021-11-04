МОСКВА, 4 ноя — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на золото в среду закрылись с понижением после выхода отчета ADP, показавшего более значительный, чем ожидалось, рост занятости в частном секторе США. Впоследствии котировки перешли к росту, получив поддержку от ожидаемого решения ФРС о начале сворачивания покупок облигаций. Фьючерсы на нефть закрылись на минимуме с октября

“ФРС продолжает предоставлять четкую опережающую индикацию для управления рыночными ожиданиями и предотвращения сюрпризов со стороны финансовых рынков", — отмечает стратег-аналитик State Street Global Advisors Джордж Миллер-Стенли.

“Все ожидали от ноябрьского заседания четкого плана по сворачиванию покупок облигаций с прицелом на завершение текущей программы к середине следующего года", — говорит он, добавляя, что заседание ФРС не принесло неожиданностей.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX в среду закрылись с понижением на 25,50 доллара, или 1,4%, по 1763,90 доллара за унцию. Решение ФРС к концу торгов обнародовано еще не было. Впоследствии, на электронных торгах, котировки подросли до 1765 долларов за унцию.

В официальном заявлении, опубликованном вскоре после закрытия торгов фьючерсами, центральный банк сообщил, что сократит покупки облигаций на 15 млрд долларов в месяц, а также заявил о готовности скорректировать темпы сворачивания этих покупок, если это будет оправдано изменениями в экономических перспективах.

Такое решение было ожидаемым, поскольку ФРС уже сигнализировала о возможности замедления покупок казначейских облигаций на 10 млрд долларов, а ипотечных – на 5 млрд долларов в месяц с середины ноября, отмечают экономисты.

ФРС четко сигнализировала "о начале сворачивания введенной на фоне пандемии программы количественного смягчения более 4 месяцев", напоминает Эдриан Эш, директор по исследованиям в BullionVault.

"Трейдеры рынка золота, как и инвесторы в другие активы, были заблаговременно уведомлены о том, что их ждет, — говорит он. – Хотя с приближением ноябрьского заседания перспектива перехода к сворачиванию покупок облигаций и оказывала давление на котировки золота, никаких поспешных распродаж оно не спровоцировало".

Фьючерсы на золото завершили сессию снижением на фоне выхода более позитивных, чем ожидалось, данных ADP.

“Инвесторы, ждавшие возможности для того, чтобы столкнуть золото вниз, в среду после выхода сильного отчета ADP получили сигнал к действию", — говорит Лукман Отунуга, аналитик FXTM.

Согласно данным ADP, в частном секторе США в октябре было создано 571 000 новых рабочих мест. Опрошенные Wall Street Journal экономисты ожидали, что их число составит 395 000.

“Цены на золото рухнули как карточный домик, пробив сразу несколько уровней поддержки", — говорит Отунуга.

Декабрьские фьючерсы на серебро на COMEX подешевели на 1,2% до 23,231 доллара за унцию, а декабрьские контракты на медь – на 1% до 4,321 доллара за фунт.

Январские фьючерсы на платину снизились в цене на 1,6% до 1022,50 доллара за унцию, а декабрьские фьючерсы на палладий – на 1% до 1987,20 доллара за унцию.

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