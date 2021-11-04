МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга в плюсе вслед за своими американскими "коллегами", которые накануне выросли до исторических максимумов, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США закрылись на рекордных максимумах

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,81%, до 3526,87 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,32%, до 2425,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,52%, до 25154,37 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,25%, до 2983,22 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,48%, до 7428 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,93%, до 29794,37 пункта.

Азиатские фондовые рынки закрылись в четверг ростом вслед за увеличением основных американских фондовых индексов до новых рекордных значений. Такому оптимизму способствовало решение Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики.

ФРС по итогам заседания 2-3 ноября ожидаемо сохранила учётную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также сообщил о начале сокращения выкупа финансовых активов с рынка на 15 миллиардов долларов в месяц – в текущем месяце до 105 миллиардов, в декабре – до 90 миллиардов.

Кроме того, инвесторы в Азии оценивают успешные финансовые результаты компаний. Так, акции Toyota Motor подорожали на 0,73% после сообщения об увеличении чистой прибыли в 2,4 раза за прошедшее полугодие финансового года.