МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Акции "Фосагро" и "Акрона" падают на фоне ограничения экспорта удобрений

По состоянию на 11.43 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растёт на 0,55%, до 8,56 доллара, "Новатэка" — на 0,85%, до 250,1 доллара, "Лукойла" — снижается на 0,11%, до 99,13 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожают на 0,05%, до 9,71 доллара, "Газпром нефти" — на 1,73%, до 33,77 доллара.

Расписки "Норникеля" снижаются в цене на 0,49%, до 30,3 доллара, "Северстали" — дорожают на 0,74%, до 23,03 доллара, НЛМК — на 1%, до 31,37 доллара.

Бумаги ВТБ дорожают на 0,42%, до 1,44 доллара, Сбербанка — на 0,22%, до 20,34 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", растет на 0,21%, до 109,58 доллара.

GDR АФК "Система" дорожают на 1,03%, до 7,88 доллара. Бумаги "Магнита" дорожают на 0,94%, до 18,7 доллара, "Ленты" — на 12,8%, до 3,24 доллара.