МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером активно растет за счёт снижения доходности конкурирующего объекта "безопасных" инвестиций — казначейских облигаций США (US Treasuries), и уже вплотную подошла к 1800 долларам за унцию, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает в ожидании итогов заседания ОПЕК+

По состоянию на 17.16 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 1,97%, или на 34,95 доллара, до 1798,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает при этом на 3,72%, до 24,095 доллара за унцию.

Доходность десятилетних US Treasuries в четверг снижается до 1,549% с уровня прошлого закрытия в 1,579%. Это положительный фактор для стоимости драгоценного металла, вложения в который становятся сравнительно выгоднее.

Инвесторы также продолжают оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая накануне ожидаемо сохранила базовую учетную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также сообщил о начале сокращения выкупа финансовых активов с рынка на 15 миллиардов долларов в месяц – в текущем месяце до 105 миллиардов, в декабре – до 90 миллиардов.

По словам аналитика OANDA Эдварда Мойи (Edward Moya), мнение которого приводит агентство Market Watch, такое снижение объема выкупа было "голубиным" шагом ФРС. Он также отметил, что доходность американских гособлигаций в дальнейшем должна снова расти, однако меньшими темпами, чем ранее, что положительно скажется на динамике цен на золото.