МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа начала торги американскими депозитарными акциями (American Depositary Shares – ADS) интернет-агрегатора объявлений рынка недвижимости "Циан", следует из сообщения торговой площадки. На Мосбирже начались торги акциями "Циан"

Компания установила цену размещения IPO по верхней границе первоначального диапазона — 16 долларов за американскую депозитарную акцию (ADS). Ориентир цены размещения составлял 13,5-16 долларов за ADS. Торги ценными бумагами также начались на Нью-Йоркской бирже (NYSE).

Первая сделка на Московской бирже прошла за 1250,6 рубля за акцию. Диапазон торгов составил 1211,6-1250,6 рубля, что в пределах установленной цены IPO, исходя из текущего курса рубля к доллару – 71,3 рубля.

Капитализация всей компании "Циан", исходя из цены размещения, составляет 1,1 миллиарда долларов. Объем размещения составил 18,213 миллиона ADS. Сам холдинг в рамках IPO разместил 4,042 миллиона новых ADS. Нынешние акционеры — продают еще 14,171 миллиона ADS.