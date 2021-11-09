МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Ориентир цены размещения в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) "СПБ Биржи" на собственной площадке установлен в диапазоне 10,5-11,5 долларов за акцию, говорится в сообщении биржи. Мосбиржа ожидает пять IPO на своей площадке в первом полугодии 2022 года

"Диапазон цены предложения установлен в пределах от 10,5 долларов США до 11,5 долларов США за одну предлагаемую акцию. В рамках предложения компания намерена разместить новые акции в объеме до 12,5% от текущего акционерного капитала, чтобы привлечь приблизительно 150 миллионов долларов США, предполагая, что опцион на выкуп не будет исполнен и до вычета расходов на проведение предложения", — говорится в сообщении.

Биржа намерена разместить до 14,3 миллиона акций. Исходя из ценового диапазона, предполагаемая стоимость акционерного капитала компании соответствует 1,2-1,3 миллиарда долларов на основе прединвестиционной оценки.

Окончательная цена размещения будет установлена после завершения формирования книги заявок, и, как ожидается, будет объявлена 19 ноября или около этой даты. Ожидается, что торги акциями с тикером SPBE начнутся на "СПБ Бирже" 19 ноября. "Делимобиль" перенес проведение IPO

На торговой площадке "СПБ Биржи" могут быть проведены стабилизационные сделки в течение 30 дней после проведения размещения с максимальным объемом до 15% акций. Ожидается, что в отношении компании, ее топ-менеджмента и большинства иных владельцев акций, имеющих совокупные доли более 75% до размещения, будeт действовать обязательство о запрете отчуждения ценных бумаг компании (lock-up) в течение 180 дней с учетом стандартных исключений.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", "Тинькофф", "Альфа CIB", "Атон", Bank GPB International, BCS Global Markets, "Финам", Freedom Finance, банк "ФК Открытие", Sova Capital и Совкомбанк.

ЦБ РФ 23 сентября выдал компании разрешение на создание программы депозитарных акций за пределами РФ. В 2022 году биржа планирует подать заявление на получение листинга депозитарных акций на бирже Nasdaq Global Select Market.