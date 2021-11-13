МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Перед окончанием календарного 2021 года и наступлением праздников инвесторам стоит совершить ряд действий, которые могут повысить прибыль, рассказали аналитики "РБК Инвестиции". Экономист рассказал, как россияне смогут стать богаче

ОТКРЫТЬ ИИС И ПОПОЛНИТЬ СЧЕТ

Открытие Индивидуального инвестиционного счета и внесение на него средств позволяет инвестору получить налоговый вычет в размере 13% с этой суммы (в случае вычета типа А). Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, составляет 400 тысяч рублей, таким образом за год можно получить до 52 тысяч рублей. Однако ИИС нельзя закрывать в течение трех лет, иначе полученные вычеты придется вернуть. В случае вычета по типу Б при закрытии счета можно не платить 13% от прибыли от инвестиций при закрытии счета и продаже ценных бумаг.

Таким образом, благодаря налоговому вычету прибыль уже составляет 13%, а при инвестициях, даже в случае с низкорисковыми облигациями, возможен результат до 21% в первый год инвестирования, отмечает глава "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВ

Также инвестор может снизить налогооблагаемую базу для налога за прибыль от продажи ценных бумаг путем продажи подешевевших бумаг, то есть фиксирования убытка. Однако это стоит делать только в случае значительного убытка — более 20% отметил Кирилл Комаров, руководитель департамента инвестиционной аналитики "Тинькофф Инвестиций".

В то же время стоит помнить, что дивиденды ни с чем не сальдируются и вернуть налог с них нельзя. Также, прибыль и убыток, полученные на ИИС, нельзя объединить с прибылью и убытком на обычном брокерском счете, напоминают аналитики. Экономист предупредил о приближении пика инфляции

РЕБАЛАНСИРОВАТЬ ПОРТФЕЛЬ

Ребалансировка предполагает анализ своего портфеля (имеющиеся у инвестора инструменты — акции, облигации) и его пересмотр в свете актуальных тенденций. Конец года — самое удобное время для такого анализа, особенно, учитывая то, что в это время аналитики инвестдомов выпускают свои стратегии на год, в которых можно найти идеи и для себя, рассказывает Станислав Клещев, инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции".

Кроме того, учитывая то, что в России новогодние праздники длятся дольше, чем на в Европе и США, имеет смысл закрыть перед Новым годом те рискованные позиции, которые вызывают сомнения, советует финансовый консультант Наталья Смирнова.

Также инвесторам не стоит забывать о возможностях и опасностях так называемых предпраздничных ралли, например "ралли Деда Мороза", подчеркивают аналитики.