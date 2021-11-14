МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Конец года является привлекательным временем для инвестирования, в частности пополнения ИИС и покупки на него ценных бумаг, рассказали аналитики "РБК Инвестиции". Что ждет нефть и биржи в ближайшее время

Если у вас ещё нет ИИС (Индивидуальный инвестиционный счет), то его открытие и пополнение в конце года выглядит очень выгодной стратегией, поскольку позволит максимально быстро получить налоговый вычет, рассказывает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев. Одно открытие ИИС уже принесет доход, однако его можно увеличить, приобретя на этом счету ценные бумаги, например акции или облигации.

Аналитики продолжают видеть потенциал роста у российского рынка акций как минимум в краткосрочном периоде. Особое внимание стоит обратить на так называемые "дивидендные" акции российских компаний с ожидаемой доходностью около 10% годовых и выше в преддверии начала весеннего "дивидендного периода", считает начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции" Антон Затолокин. Среди них аналитик выделяет бумаги "Газпрома", "Юнипро", ОГК-2, а также привилегированные бумаги "Ленэнерго", МТС и ВТБ.

Однако акции всё же считаются инструментом повышенного риска, и по сравнению с ними более надежными выглядят облигации, в частности облигации федерального займа (ОФЗ), отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. Особо привлекательными в текущих условиях, когда ЦБ продолжает повышать ключевую ставку, выглядят короткие ОФЗ срочностью 1-2 года. Их доходность может составить около 8,3% годовых, прогнозирует Антон Затолокин. Финансисты рассказали, какие активы защитят сбережения от инфляции

Ещё одной стратегией может быть покупка паев в биржевом фонде (фонд, который вкладывает средства участников в какой-либо индекс, отрасль, регион). Это дает инвестору возможность вложиться сразу во все ценные бумаги, которые входят в индекс, на основе которого собран конкретный фонд. Такая стратегия позволит повысить диверсификацию и снизить риски, рассказывает Ярослав Кабаков.

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