МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" на этой неделе не запланировал ни одной торговой сессии на своей электронной торговой платформе, свидетельствует календарь ЭТП. "Газпром нефть" нарастит поставки газа с Новопорта до конца года

Так, в расписании с 15 по 19 ноября указано, что "запланированных сессий нет".

При этом на прошлой неделе "Газпром" также не запланировал торговые сессии, а до этого — с 25 по 29 октября — сессии планировались. Тогда предлагались поставки только на третий квартал 2023 года и весь 2023 год.

"Газпром" 9 ноября объявила, что утвердила и начала выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент России Владимир Путин.