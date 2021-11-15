МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа в понедельник допустила к торгам на своей площадке акции СПБ Биржи, говорится в сообщении Мосбиржи. Рухнут первыми. На фондовом рынке образуются опасные связи

Ценные бумаги включены в третий котировальный список.

"Московская биржа — единственная площадка, где могут торговать все частные инвесторы и управляющие компании максимально широким спектром российских и зарубежных акций, облигаций и деривативов. Естественно, брокеры и их клиенты хотят иметь возможность торговать и акциями СПБ Биржи в рамках удобной и надежной инфраструктуры Московской биржи", — сказал РИА Новости управляющий директор по коммуникациям Московской биржи Андрей Брагинский.

"Наша задача — давать клиентам доступ ко всем возможностям российского и глобальных рынков капитала. Поэтому мы приняли решение допустить акции СПБ Биржи к торгам на нашей площадке", — добавил он.

"СПБ Биржа" в настоящее время собирает заявки инвесторов на IPO на собственной площадке, ориентируя на цену размещения в диапазоне 10,5-11,5 доллара за акцию.

Компания намерена разместить новые акции в объеме до 12,5% от текущего акционерного капитала (до 14,3 миллиона акций), чтобы привлечь около 150 миллионов долларов. Исходя из ценового диапазона, предполагаемая стоимость акционерного капитала компании соответствует 1,2-1,3 миллиарда долларов на основе прединвестиционной оценки.

Окончательная цена размещения будет установлена после завершения формирования книги заявок. Как ожидается, она будет объявлена 19 ноября или около этой даты. Ожидается, что торги акциями с тикером SPBE начнутся на "СПБ Бирже" 19 ноября.