МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с конца октября достигли 1100 долларов за тысячу кубометров, растут почти на 17%, свидетельствуют данные ICE Futures.

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на торгах во вторник достигла максимальных 1110 долларов, что на 17,8% выше расчетной цены понедельника — 942,3 доллара.

Ранее во вторник цены впервые с 27 октября достигли 1000 долларов за тысячу кубометров, на тот момент рост составлял около 6%. Он резко активизировался после выхода новости о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток-2".