2021-11-16T19:17:00+03:00
2021-11-16T19:36:17+03:00
2021-11-16T19:17:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211116/835234405.html
Фьючерсы на газ в Европе взлетели на 17%
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с конца октября достигли 1100 долларов за тысячу кубометров, растут почти на 17%, свидетельствуют данные ICE Futures. Стоимость декабрьских... ПРАЙМ, 16.11.2021
энергетика, рынки, новости, газ, газ, цены на газ
https://1prime.ru/images/83469/89/834698998.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83469/89/834698998.jpg
https://1prime.ru/images/83469/89/834698997.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83469/89/834698997.jpg
https://1prime.ru/images/83469/89/834698985.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83469/89/834698985.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с конца октября достигли 1100 долларов за тысячу кубометров, растут почти на 17%, свидетельствуют данные ICE Futures.
Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на торгах во вторник достигла максимальных 1110 долларов, что на 17,8% выше расчетной цены понедельника — 942,3 доллара.
Ранее во вторник цены впервые с 27 октября достигли 1000 долларов за тысячу кубометров, на тот момент рост составлял около 6%. Он резко активизировался после выхода новости о том, что регулятор ФРГ приостановил
сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток-2".