МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Фондовые биржи АТР в основном снизились по итогам торгов

По состоянию на 13.10 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растёт на 0,39%, до 8,49 доллара, "Новатэка" — опускается на 1,09%, до 241,05 доллара, "Лукойла" — на 0,65%, до 94,16 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожают на 0,7%, до 9,19 доллара, "Газпром нефти" — на 2,59%, до 35,7 доллара.

Расписки "Норникеля" растут в цене на 0,37%, до 30,84 доллара, "Северстали" — на 0,7%, до 23,04 доллара, НЛМК — на 1,02%, до 30,57 доллара.

Бумаги ВТБ дорожают на 0,51%, до 1,38 доллара, Сбербанка — на 1,09%, до 18,69 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижается на 0,52%, до 101,33доллара.

GDR АФК "Система" дорожают на 0,53%, до 7,55 доллара. Бумаги "Магнита" снижаются в стоимости на 0,45%, до 17,7 доллара, "Ленты" — на 1,76%, до 3,08 доллара.