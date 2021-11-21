МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа планирует с понедельника возобновить торги облигациями "Роснано", которые были приостановлены в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе биржи. Аналитики сделали прогнозы по рублю, нефти и фондовому рынку

"На Московской бирже обращаются девять выпусков облигаций "Роснано" общим объёмом 71,5 миллиарда рублей. В пятницу торги этими ценными бумагами были приостановлены биржей в соответствии с предписанием Банка России", — сообщила биржа.

"Биржа планирует возобновить торги ценными бумагами "Роснано" с понедельника", — добавили в пресс-службе торговой площадки.

Биржа готовит запрос в "Роснано" для выяснения планов компании по обслуживанию своего долга. По результатам обращения и анализа другой информации по эмитенту биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании.

Московская биржа 19 ноября приняла решение приостановить торги с 17.08 мск пятницы девятью выпусками облигаций "Роснано".

Позже компания "Роснано" сообщила, что провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций. На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности компании и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов.