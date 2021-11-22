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Цена нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель впервые с 1 октября
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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель впервые с 1 октября, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 2.02 мск, январские фьючерсы на нефть марки... ПРАЙМ, 22.11.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель впервые с 1 октября, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 2.02 мск, январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,69%, до 77.93 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI опускались в цене на 0,56%, до 75.19 доллара за баррель.