МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель впервые с 1 октября, свидетельствуют данные торгов. Аналитики сделали прогнозы по рублю, нефти и фондовому рынку

По состоянию на 2.02 мск, январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,69%, до 77.93 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI опускались в цене на 0,56%, до 75.19 доллара за баррель.