МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в понедельник растут вслед за рынками Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), которые закрылись в основном в плюсе, и в рамках коррекции после предыдущего снижения, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном ростом

По состоянию на 12.09 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,37% — до 7250,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,32%, до 7135,26 пункта, немецкий DAX — на 0,12%, до 16179,5 пункта.

Основные индексы АТР в основном выросли по итогам торгов понедельника. Лидером роста стал корейский KOSPI, который увеличился на 1,4% на фоне ралли акций Samsung. Также инвесторы оценивали решение китайского центробанка, который 19-й месяц подряд сохранил ставку на уровне 3,85%.

По словам аналитиков Unicredit, которых цитирует газета Wall Street Journal, FTSE 100 растет на фоне заявлений Банка Англии. Глава британского регулятора Эндрю Бэйли в субботу заявил СМИ, что инфляция может оставаться высокой длительное время, но не постоянно, как опасаются трейдеры. Таким образом, возможность повышения ставки на декабрьском заседании остается "в подвешенном состоянии", отмечают эксперты.

Положительная динамика на европейских рынках также может быть обусловлена коррекцией. Французский и немецкий индексы снижались две предыдущие торговые сессии, британский – четыре.