МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций усиливает падение по основным биржевым индексам, индикатор Мосбиржи уже ниже 3900 пунктов — впервые с лета. Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Индекс Мосбиржи к 13.27 мск падает на 3,18%, до 3888,73 пункта, а долларовый индекс РТС — на 4,49%, до 1646,35 пункта.

Рост курса доллара на 85 копеек, до 74,30 рубля, объясняет такое различие в динамике индексов.