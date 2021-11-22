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https://1prime.ru/Financial_market/20211122/835292029.html
Индекс Мосбиржи упал ниже 3900 пунктов
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Российский рынок акций усиливает падение по основным биржевым индексам, индикатор Мосбиржи уже ниже 3900 пунктов — впервые с лета. Индекс Мосбиржи к 13.27 мск падает на 3,18%, до... ПРАЙМ, 22.11.2021
индексы, рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций усиливает падение по основным биржевым индексам, индикатор Мосбиржи уже ниже 3900 пунктов — впервые с лета.
Индекс Мосбиржи к 13.27 мск падает на 3,18%, до 3888,73 пункта, а долларовый индекс РТС — на 4,49%, до 1646,35 пункта.
Рост курса доллара на 85 копеек, до 74,30 рубля, объясняет такое различие в динамике индексов.