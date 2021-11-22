МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США заметно растут в понедельник в преддверии публикации данных о вторичном рынке жилья в стране, которые особенно важны в свете возможной смены главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть корректируются после снижения прошлой недели

По состоянию на 15.18 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,3%, до 35651 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,31%, до 4709,25 пункта. Фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличивается на 0,41%, до 16644,25 пункта.

По мнению аналитиков, опрошенных газетой Wall Street Journal, фондовые управляющие ждут объявления о том, будет ли Джером Пауэлл повторно назначен на пост председателя ФРС или же его сменит Лаэль Брейнард. При этом последняя всецело поддерживала политику низких процентных ставок, которой придерживался сам Пауэлл.

На это решение как-то может повлиять и ожидание в четверг негативных данных с рынка недвижимости США. Как полагают аналитики, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в октябре снизилось на 1,4% по сравнению с показателем сентября — до 6,2 миллиона.

Оптимизму инвесторов также способствуют корпоративные новости. Так, акции Tesla дорожают на предторгах на 2,6% после того, как генеральный директор компании Илон Маск сообщил на своей страничке в соцсети Twitter, что электромобиль Model S Plaid может появиться в Китае примерно в марте.