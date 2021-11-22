МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций рухнул почти на 3,6% по индексу Мосбиржи и более чем на 5,5% по РТС на геополитических рисках и падении рубля, следует из данных торгов Московской биржи. Доллар укрепился до рекорда с июля 2020 года на новостях о главе ФРС

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 3,58%, до 3872,77 пункта, долларовый индекс РТС — на 5,55%, до 1628,1 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.58 мск растет на 1,53 рубля, до 74,98 рубля, курс евро — на 1,29 рубля, до 84,31 рубля.

При этом январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,12% — до 79,77 доллара за баррель.