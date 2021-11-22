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https://1prime.ru/Financial_market/20211122/835295794.html
Российский рынок акций рухнул на геополитических рисках и падении рубля
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Российский рынок акций рухнул почти на 3,6% по индексу Мосбиржи и более чем на 5,5% по РТС на геополитических рисках и падении рубля, следует из данных торгов Московской биржи... ПРАЙМ, 22.11.2021
индексы, рынки, новости, мосбиржа, ртс, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций рухнул почти на 3,6% по индексу Мосбиржи и более чем на 5,5% по РТС на геополитических рисках и падении рубля, следует из данных торгов Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 3,58%, до 3872,77 пункта, долларовый индекс РТС — на 5,55%, до 1628,1 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.58 мск растет на 1,53 рубля, до 74,98 рубля, курс евро — на 1,29 рубля, до 84,31 рубля.
При этом январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,12% — до 79,77 доллара за баррель.