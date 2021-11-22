МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в понедельник вечером более чем на 1% после сообщений СМИ о том, что ОПЕК+ может поменять планы по сделке, если потребители начнут использовать свои стратегические резервы, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций рухнул на геополитических рисках и падении рубля

По состоянию на 19.25 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,23%, до 79,86 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI дорожали на 1,25%, до 76,89 доллара за баррель. Днем цены на нефть в целом были стабильны и показывали слабую динамику.

Инвесторы оценивают новости о том, что ОПЕК+ может поменять параметры сделки, если потребители начнут использовать запасы из стратегических резервов. Об этом сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на делегатов.

На фоне высоких цен на нефть крупнейшие импортеры, включая США, призывают ОПЕК и ее партнеров наращивать поставки на рынок более интенсивно. Ранее СМИ сообщали, что США обратились к некоторым странам, включая Китай, Индию, Южную Корею и Японию, с просьбой рассмотреть возможность высвобождения стратегических резервов нефти для регулирования цен на нее.

ОПЕК+ в мае прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства.