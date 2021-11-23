МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером поднимаются почти на 2%, при этом ранее ряд стран, среди которых США, Индия и Южная Корея, объявили о выпуске нефти из стратегических резервов, свидетельствуют данные торгов. Аналитик Saxo Bank оценил последствия выпуска нефти из запасов США

По состоянию на 18.26 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,12%, до 81,39 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI дорожали на 1,71%, до 78,06 доллара за баррель. Днем нефть дешевела на 0,8% и 1,2% соответственно.

Ранее Белый дом объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье, при этом Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США воспользуются национальными стратегическими запасами.

"Вмешательство такого рода обычно непродолжительно, и оно было ожидаемо рынком. Эти новости, скорее всего, стабилизируют цены, но они будут зависеть от роста заражений COVID, так как это может снизить спрос", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Spartan Capital Питер Кардийо (Peter Cardillo).

В среду минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов в стране за неделю по 19 ноября. Аналитики полагают, что запасы в США снизились примерно на 1 миллион баррелей.