Мировые цены на нефть поднимаются почти на 2% после заявлений о дополнительных поставках
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером поднимаются почти на 2%, при этом ранее ряд стран, среди которых США, Индия и Южная Корея, объявили о выпуске нефти из стратегических резервов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.26 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,12%, до 81,39 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI дорожали на 1,71%, до 78,06 доллара за баррель. Днем нефть дешевела на 0,8% и 1,2% соответственно.
Ранее Белый дом объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье, при этом Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США воспользуются национальными стратегическими запасами.
"Вмешательство такого рода обычно непродолжительно, и оно было ожидаемо рынком. Эти новости, скорее всего, стабилизируют цены, но они будут зависеть от роста заражений COVID, так как это может снизить спрос", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Spartan Capital Питер Кардийо (Peter Cardillo).
В среду минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов в стране за неделю по 19 ноября. Аналитики полагают, что запасы в США снизились примерно на 1 миллион баррелей.
https://1prime.ru/Financial_market/20211123/835305305.html