МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций рухнул в основные торги понедельника по главным биржевым индексам на величины, сравнимые с обвалом времен начала пандемии в марте 2020 года. Аналитик рассказал, как Банк России защитит рубль от падения

Участники торгов отыгрывали рост геополитических рисков и общее ухудшение конъюнктуры мировых фондовых и сырьевых рынков.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов понедельника обвалился на 5,93%, до 3235,28 пункта, а долларовый индекс РТС — на 8,11%, до 1288,17 пункта. Разница в динамике индексов объясняется ростом доллара на 1,7 рубля, до 79,13 рубля.

В ходе торгов индекс Мосбиржи падал до 3158,46 пункта — минимума с 8 декабря 2020 года.

ОБВАЛ ИЗ-ЗА ГЕОПОЛИТИКИ

Российский фондовый рынок в понедельник торговался под давлением сообщений, касающихся развития отношений между Россией и Западом в контексте Украины.

В частности, НАТО объявила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. НАТО начала в Средиземном море военные учения "Удар Нептуна" с участием авианосца США Harry Truman. Россия решила провести военные учения в Балтийском море.

На этом фоне Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Посольство США в Киеве попросило госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям уехать, Вашингтон, скорее всего, начнет эвакуацию на следующей неделе, сообщает CNN.

При этом негативный внешний рыночный фон в начале недели также давил на стоимость рисковых активов. Так, нефть марки Brent вечером падала на 3,1% — до 84,4 доллара за баррель. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,4%, до 96 пунктов. Удорожание доллара к мировым валютам делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при покупке в другой валюте.

Падение западных фондовых площадок на 3-4,5% добавляло негатива в динамику российских акций. Центральным событием для рынков на этой неделе станет заседание Федрезерва, которое пройдет 25-26 января. В протоколе прошлого заседания регулятор указал на дальнейшее ужесточение монетарной политики, теперь же инвесторы ждут деталей относительно действий ФРС. Большинство трейдеров полагает, что ставку Федрезерв поднимет уже на мартовском заседании.

В лидерах падения цены на российском рынке акций оказались расписки VK (-12%), Ozon (-11,7%), ИСКЧ (-1,4%), "Самолета" (-11,1%) – даже несмотря на решение компании о приобретении в течение 2022 года собственных акций на сумму до 3 миллиардов рублей.

Выросли расписки Fix Price (+2,1%), HeadHunter (+1,2%), акции ЛСР (+0,3%), "Акрона" (+0,2%). Что скупать во время обвала бирж, а от чего избавляться

ПРОГНОЗЫ

На мировых фондовых биржах в понедельник преобладал уход от риска, и российским активам при негативном развитии событий еще есть куда падать, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Коррекционные отскоки на отечественном рынке в ближайшие дни возможны, но пока основной тренд явно смотрит вниз, несмотря на сильную перепроданность. При сохранении геополитической напряженности целями падения индексов Мосбиржи и РТС в ближайшие недели могут стать районы 2550 и 1050 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3050-3450 пунктов", — добавляет она.

Индекс Мосбиржи опустился до уровня декабря 2020 года, выглядит слабо и может продолжить коррекцию в отсутствие линий поддержки, оценивает Ксения Лапшина из ФГ "Финам".