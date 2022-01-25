МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к росту после дневного снижения, рынки оценивают базовые факторы, касающиеся перспектив спроса и предложения, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций немного вырос по итогам основных торгов

По состоянию на 18.54 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,3%, до 86,54 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,63%, до 84,67 доллара. Днем нефть дешевела на 1,2%.

На стоимость нефти влияет ряд разнонаправленных факторов, среди них — напряженность между Россией и Украиной, заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США и статистика о запасах от минэнерго США.

Геополитическая напряженность может служить фактором поддержки для цен на нефть, но реальное значение будут иметь ответные меры и их влияние на нефтяной рынок, считает аналитик Bok Financial Securities Деннис Кисслер (Dennis Kissler), которого цитирует газета Wall Street Journal.

Аналитик отмечает также, что ожидание повышения ставки Федрезервом побуждает некоторые фонды закрывать свои позиции по нефти. Очередное заседание ФРС проходит 25-26 января, инвесторы ожидают решений по ставке и программе выкупа активов с рынка. Аналитики прогнозируют повышение ставки в марте.

В среду минэнерго США опубликует еженедельную статистику по запасам в стране. Эксперты ожидают, что коммерческие запасы в стране за неделю по 21 января снизились на 0,4 миллиона баррелей после роста на 0,5 миллиона неделей ранее.