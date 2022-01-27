МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Курс рубля сейчас ориентируется не на решения Федеральной резервной системы (ФРС) США и котировки нефти, а на геополитику, и при реализации угрозы санкций против РФ доллар может перебить максимум 2016 года и подскочить выше 86 рублей, сказал РИА Новости финансовый аналитик Сергей Дроздов. Эксперт оценил реакцию рубля на ответы США по гарантиям безопасности

Ожидания иностранных и отечественных инвесторов ввода санкций и реакция алгоритмических торговых систем на сообщения об угрозах против РФ, а также манипуляция со стороны тех, кто определенным образом подает информацию, приводит к повышенной волатильности на отечественном валютном рынке, добавил он.

"Наш рынок сейчас в отрыве от заявлений ФРС и весь во власти геополитики. Пока не будет понимания, чем закончится "игра мускулами" как со стороны Запада, так и РФ, наш рынок будет находиться под давлением, а рубль будет реагировать на каждый информационный повод, что мы уже видим", — сказал Дроздов.

"Например, идет вброс, что из посольства рекомендовали гражданам США покинуть Украину – вот и очередное ослабление рубля. Или угроза санкций, при том, что ничего нового не заявляется, и рубль снова ослабляется. Инвесторы – люди нервные, как иностранные, так и наши. Хоть наш рубль и сильно просел, все-таки часть иностранных инвесторов здесь остается, да и наши поддаются панике", — также отметил эксперт.

Он пояснил, что многие валютные операции завязаны на алгоритмическую торговлю, когда торговый робот читает новость, видит слово, например, "санкции" и отдает приказ на продажу.

"Волатильность, которую мы наблюдаем в рубле, – новостная, связана с ожиданиями санкций как иностранных, так и российских инвесторов. Алгосистема видит новость и отдает приказ. Те, кто сообщают новости, знают, как их подавать, чтобы новость читалась правильно с их точки зрения, и эти системы реагировали определенным образом. Сначала США говорят, что гражданам надо уехать, затем (госсекретарь США Энтони) Блинкен заявляет, что не обязательно", — привел пример Дроздов.

"Конечно, если угроза санкций реализуется, это будет серьезный удар по российской экономике. При таком сценарии доллар может перебить уровень в 86 рублей – максимум 2016 года. С другой стороны, можно ожидать, что если доллар будет уходить выше 80 рублей, то ЦБ РФ может, например, продать валюту", — добавил он.