МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Опрошенные РИА Новости эксперты не ожидают сейчас 50-процентного падения рубля, как в 2014 году — на фоне возможных новых санкций. Ситуация с возможным оттоком капитала из-за очередных санкций сейчас гораздо более комфортная для рубля, чем в 2014 году, к тому же и на рынке нефти она более благоприятна, считают они. Эксперт объяснил, почему России не грозят "адские" санкции

Белый дом заявил, что в случае ухудшения ситуации вокруг Украины финансовые санкции США против России будут тяжелее, чем в 2014, когда рубль подешевел на 50%, а ЦБ потратил 25% резервов на его поддержку.

В частности, курс доллар с июньских 2014 года уровней в 34 рубля максимально подскакивал в декабре того же года до 80 рублей, однако закрыл 2014 года на уровне 56 рублей. Впрочем, стоит отметить, что нефть за исследуемый период сползла со 112 долларов за баррель до 57 долларов (по сорту Brent).

ОТТОК КАПИТАЛА УЖЕ НЕ ТАК СТРАШЕН

Главным для российского валютного рынка в 2014 году стал фактор неожиданности, считает управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин. Назван фактор, на который сейчас "завязан" рубль

"Внешние заимствования РФ были достаточно велики (более 700 миллиардов долларов), а их структура была сильно смещена в сторону краткосрочных займов. При этом многие экономические субъекты до 2014 года переводили рублевые кредиты в валютные на фоне рекордных нефтяных цен и хороших перспектив рубля. Однако все быстро изменилось на фоне резкого оттока капитала", — рассуждает он.

Из России на фоне неожиданных геополитических рисков в 2014 году ушло около 200 миллиардов долларов, а ЦБ РФ компенсировал этот отток примерно наполовину, продав валюты в ходе интервенций на 108 миллиардов долларов, отмечает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. Тогда рубль еще не был плавающим, и финрегулятор осуществлял валютные интервенции, чтобы курс рубля находился в определенном коридоре.

Сейчас же внешние заимствования не так велики — не более 500 миллиардов долларов, хотя международные резервы значительно выше, чем в 2014 году, продолжает Сусин. "При этом компании и государство, в целом, имеют больше валютных активов, чем внешних заимствований. Поэтому отток капитала из страны в случае новых санкций несет меньшие риски, чем в 2014 году", — считает эксперт.

К тому же ЦБ добился свободного плавания рубля, работает бюджетное правило, финансовый сектор уже менее зависим от внешних заимствований в валюте — за семь лет российский финансовый сектор хорошо подготовился к санкциям, а у финрегулятора есть инструменты для купирования финансовой нестабильности, считает Сусин. Да и позиции нерезидентов в российских активах сейчас ниже, чем в 2014 году, поэтому "не так много долларов сейчас могут убежать из России", — добавляет Вайсберг.

"Поэтому вероятность обесценивания рубля на 50% в случае новых санкций Запада уже невелика", — резюмируют оба эксперта.

НЕФТЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Кроме того, стоит учитывать нефтяной фактор, который сейчас отличается от ситуации 2014 года, считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. "Тогда в условиях сланцевой революции в США и резкого роста предложения американской нефти нарушился баланс мирового рынка углеводородов, и цена нефти упала в 2 раза, задав рублю ориентиры для обесценивания", — отмечает он. Европейские аналитики оценили готовность России к санкциям

Кроме того, страны ОПЕК в 2014 году вели борьбу за рынки сбыта и также наращивали добычу нефти, а в Азии отмечалось падение спроса, добавляет Сусин.

Сейчас же тренд на падение рынка нефти не так очевиден: ОПЕК+ держит руку на пульсе, спрос на углеводороды после ковидных ограничений восстанавливается, скачки цен на мировом газовом рынке толкают потребителей к топливной диверсификации – в сторону нефти, рассуждает Суверов. Поэтому рубль вполне может опираться на этот фундаментальный фактор – даже в условиях возросших геополитических и санкционных рисков, резюмирует он.