МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций падает более чем на 1,5% на старте утренней сессии четверга на негативном внешнем фоне, тестируя отметку в 3,3 тысячи пунктов, следует из динамики торгов. Фондовые индексы США замедлили рост после заседания ФРС

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск падает на 1,7%, до 3300,51 пункта.

При этом цена нефть марки Brent снижается почти на 1%, до 87,9 доллара за баррель. Фьючерсы на основные американские индексы теряют более 1%. Азиатские фондовые рынки также находятся под давлением продавцов.

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).