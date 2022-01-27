МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии четверга снижается более чем на 1%, как и на ранних торгах, на негативном внешнем фоне, основной его индикатор колеблется около 3300 пунктов, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Доллар укрепляется на заявлении ФРС о скором повышении ставки

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск падает на 1,15%, до 3319,09 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1317,92 пункта. В лидерах снижения котировок — акции ПИКа (-1,47%), "Русала" (-0,92%) и депозитарные расписки сети Fix Price (-1,4%).

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 3 копейки, до 79,39 рубля, курс евро – на 35 копеек, до 89,05 рубля. Апрельский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,55%, до 88,3 доллара за баррель. А фьючерсы на основные американские индексы теряют более 1% после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"Регулятор ожидаемо оставил ставку без изменений и завершит выкуп активов в марте. Но вот (глава ФРС Джером — ред.) Пауэлл совсем неожиданно говорил жестко и не стал успокаивать и так сильно упавший рынок, как он это делал последнее время", — поясняет Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Эксперт оценил готовность российских компаний размещать евробонды

Индекс Мосбиржи может закрепиться и ниже 3300 пунктов на торгах четверга, поскольку вдобавок ко всему и внешнеполитический фактор продолжит оказывать влияние на динамику российских индексов, не исключает Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций".

В итоге этот индекс на заметном ухудшении внешнего фона вернется в диапазон 3200-3300 пунктов, предполагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Но падение может продолжиться и дальше. "Среднесрочный тренд по российскому рынку акций остается нисходящим. Первой целью снижения выступает район 3100 пунктов – там можно задумываться о начале ступенчатой покупки российских акций", — оценивает Антонов.