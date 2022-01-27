МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются вслед за фондовыми рынками Азии и после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Азии падают после заседания ФРС

По состоянию на 11.18 мск немецкий индекс DAX падает на 1,29%, до 15261,35 пункта, французский CAC 40 опускается на 0,86%, до 6926,39 пункта, британский FTSE 100 теряет 0,23%, достигая 7452,65 пункта.

Пессимизму инвесторов в Азии, а также в самих США накануне способствовало заявление ФРС о вероятном скором повышении учётной ставки.

"Распродажа в США привела к тому, что европейские рынки открылись резким снижением, кроме того, азиатские рынки откатились назад. Мы ожидаем публикации сегодня днем данных о ВВП США и еженедельных заявкам на пособие по безработице", — сообщил газете Wall Street Journal аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson). Российский рынок акций продолжает снижаться на внешнем негативе

Аналитики полагают, что экономика США, согласно первой оценке, выросла на 5,5% в пересчете на год в прошлом квартале (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).