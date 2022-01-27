МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются вслед за фондовыми рынками Азии и после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае

Фондовые биржи Азии падают после заседания ФРС

По состоянию на 11.18 мск немецкий индекс DAX падает на 1,29%, до 15261,35 пункта, французский CAC 40 опускается на 0,86%, до 6926,39 пункта, британский FTSE 100 теряет 0,23%, достигая 7452,65 пункта.

Пессимизму инвесторов в Азии, а также в самих США накануне способствовало заявление ФРС о вероятном скором повышении учётной ставки.

"Распродажа в США привела к тому, что европейские рынки открылись резким снижением, кроме того, азиатские рынки откатились назад. Мы ожидаем публикации сегодня днем данных о ВВП США и еженедельных заявкам на пособие по безработице", — сообщил газете Wall Street Journal аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson).

Московская биржа

Российский рынок акций продолжает снижаться на внешнем негативе

Аналитики полагают, что экономика США, согласно первой оценке, выросла на 5,5% в пересчете на год в прошлом квартале (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).