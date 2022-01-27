МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту и около 1,5% после существенного снижения на старте основных торгов четверга, следует из динамики торгов на Московской бирже. Рубль усиливает рост

Российские индексы демонстрируют высокую волатильность. В течение утренней сессии индекс Мосбиржи проваливался более чем на 2% и доходил до 3276,98 пункта, с открытия основных торгов основной индекс российского рынка акций отыграл потери и вышел в плюс.

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.50 мск рос на 1,42% — до 3405,16 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,23%, до 1367,12 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 93 копейки, до 78,49 рубля, курс евро – 1,51 рубля, до 87,89 рубля.

Апрельский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,16%, до 88,6 доллара за баррель. Фьючерсы на основные американские индексы теряют в пределах 0,7% после заседания ФРС США.

В лидерах роста — акции "Новатэка" (+4,92%), "Газпрома" (+4,39%) и расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+4,08%).

"Утреннее укрепление российского рынка связано со сбросом своей перепроданности с учетом высоких цен на энергоносители, а также отсутствием негативных новостей по геополитике, в результате чего пятилетний спред по CDS (стоимость страховки от дефолта — ред.) на Россию снизился до 224 пунктов. Полагаем, что попытки отскока рынку могут продолжиться", — отмечает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.