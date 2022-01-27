МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" добавляет на торги 40 новых иностранных акций, следует из сообщения торговой площадки. Бумаги российских компаний дорожают в Лондоне

"28 января 2022 года с 17:30 мск "СПБ Биржа" начнет торги 40 новыми акциями иностранных эмитентов, допущенных по запросам участников торгов. Общее количество иностранных ценных бумаг на организованных торгах составит 1778",- говорится в сообщении.

К торгам допускаются бумаги канадской компании Nutrien Ltd. — одного из крупнейших мировых производителей удобрений для сельского хозяйства на основе калия, азота и фосфатов.

Также начнутся торги акциями частной коммунальной компании в США FirstEnergy Corp, а также бумаги компании CNH Industrial N.V., занимающейся проектированием, производством и продажей сельскохозяйственной и строительной техники: грузовиков, коммерческих транспортных средств, автобусов, спецтехники для пожаротушения, военных нужд, а также двигателей.

Кроме того, к торгам допущена ведущая канадская золотодобывающая компания — Agnico Eagle Mines Limited. Компания занимается производством драгоценных металлов с 1957 года. Располагает действующими рудниками в Канаде, Финляндии и Мексике.

"СПБ Биржа" — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги ценными бумагами международных компаний. В обращении на организованных торгах находятся более 1,7 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. В течение трёх-пяти лет биржа планирует расширить число торгуемых акций до 2,5 тысячи.