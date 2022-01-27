МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть днём в четверг слабо колеблются в районе отметок вчерашнего закрытия, в то время как инвесторы оценивают разнонаправленные факторы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.13 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растет на символические 0,01%, до 88,75 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — снижается на те же 0,01%, до 87,34 доллара.

Нефть в последние дни в основном дорожала, рост котировок был вызван усилением политической напряженности между Россией и Украиной, а также ситуацией на Ближнем Востоке. Инвесторы полагают, что эскалация напряженности может привести к перебоям с поставками.

"Динамика в 2022 году была бычьей из-за сокращения запасов, хотя обычно в это время наблюдается сезонная тенденция к их увеличению. Пока запасы будут сокращаться, бычьи настроения сохранятся", — прокомментировал агентству Блумберг аналитик SEB Бьярне Шильдроп (Bjarne Schieldrop).

При этом накануне минэнерго США, напротив, сообщило о росте запасов нефти в стране, который оказался неожиданным для инвесторов. Так, за предыдущую неделю они выросли на 2,4 миллиона баррелей, до 416,2 миллиона.