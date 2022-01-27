МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в основные торги четверга по главным биржевым индексам на фоне позитивной внешней конъюнктуры, лидировали бумаги "Газпрома" и Сбербанка.

Сокращение геополитической напряженности на фоне заявлений МИД РФ по Украине добавляло уверенности "быкам" российского рынка акций.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов четверга вырос на 2,93% — до 3455,93 пункта, а долларовый индекс РТС — на 5,68%, до 1399,64 пункта.

Почти двукратная разница в динамике индексов обусловлена обвалом доллара на 1,67 рубля — до 77,75 рубля.

С ОПОРОЙ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

Российский фондовый рынок в четверг продолжил торговаться в русле позитивных тенденций мировых рынков. Так, нефть продолжила двигаться к 90 долларам: марка Brent (апрельский фьючерс) вечером снижалась на 0,1% — до 88,6 доллара за баррель, хотя днем поднималась до 89,73 доллара.

Нефть в последние дни в основном дорожала, рост котировок был вызван усилением политической напряженности между Россией и Украиной, а также ситуацией на Ближнем Востоке. Инвесторы полагают, что эскалация напряженности может привести к перебоям с поставками.

Западные фондовые фьючерсы и индексы в основном растут в четверг, добавляя позитив в динамику российских акций. Инвесторы отыгрывали хорошие макроэкономические данные.

В частности, ВВП США в четвертом квартале 2021 года, по первой оценке, вырос на 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Статистика оказалась значительно лучше прогнозов: аналитики ожидали роста лишь на 5,5%. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 января, снизилось на 30 тысяч и ожидаемо составило 260 тысяч.

Сильный импульс роста рынку акций дало заявление заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева о том, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

В лидерах роста цены на российском рынке акций оказались бумаги "Газпрома" (+7,82%), подорожавшие на фоне сообщений о том, что компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток 2" в водах Германии. Кроме того, российская компания оценила, что менее четверти от закачанного в летний сезон газа осталось в подземных хранилищах (ПХГ) Европы.

Также выросли расписки Ozon (+7,9%), акции Сбербанка (+7,8%), "Роснефти" (+6,7%), ИСКЧ (+7,1%). Упали в рамках коррекции и на фоне удешевления золота "защитные" бумаги золотодобытчиков: Polymetal (-5,2%), "Селигдара" (-2%), Petropavlovsk (-1,8%), "Полюса" (-0,2%).

ПРОГНОЗЫ

Завтра комплекс ключевых факторов для российского рынка останется прежним – геополитика, цены на сырье, глобальный риск-аппетит, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Фактор пятницы может способствовать умеренному сдерживанию покупательской активности. Отдельные позитивные сообщения еще не означают разворот к стабильному улучшению внешнеполитическом ситуации, поэтому повышенная чуткость инвесторов к новостному фону краткосрочно сохранится. Индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3420-3550 пунктов", — добавляет он.

С технической точки зрения на дневном графике индекса Мосбиржи формируется "медвежий" сигнал, потенциально указывающий на возможность возобновления просадки в краткосрочной перспективе – уже перед выходными, оценивают аналитики компании "Финам".