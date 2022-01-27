МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) значительным ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" подскочила на 7,8%, до 7,27 доллара, "Новатэка" — на 7,93%, до 208,2 доллара, "Лукойла" — на 7,48%, до 88,56 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 10,7%, до 8,4 доллара, "Газпром нефти" — на 7,79%, до 33,2 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в стоимости на 3,44%, до 28,53 доллара, НЛМК — на 4,82%, до 26,94 доллара, "Северстали" — на 5,54%, до 18,99 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 5,92%, до 1,11 доллара, Сбербанка — на 10,84% в 13,29 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 8,66%, до 69,54 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 7,38%, до 5,24 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 4,88%, до 2,15 доллара, "Магнита" — на 4,11%, до 12,68 доллара.