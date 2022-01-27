МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Состояние главы производителя электромобилей Tesla Илона Маска уменьшилось более чем на 18 миллиардов долларов из-за падения стоимости акций компании, сообщает Forbes.

По данным Forbes Real-Time, состояние Маска в четверг сократилось на 18,4 миллиарда долларов, или на 7,6% — до 224,4 миллиарда. При этом глава Tesla по-прежнему остается на первом месте в списке богатейших людей мира по версии издания.

Акции Tesla по состоянию на 22.20 мск дешевели на 8,8% — до 855,34 доллара за ценную бумагу. Максимально акции в ходе торгов падали на 9,2% к предыдущему закрытию – до 851,41 доллара.

Ранее в четверг компания отчиталась о финансовых результатах за прошлый год – прибыль и выручка значительно выросли и превзошли ожидания аналитиков, однако Tesla предупредила, что в 2022 году трудности из-за сбоев в цепочках поставок будут сохраняться. Кроме того, Маск сообщил, что компания не представит в этом году новые модели электромобилей в связи с дефицитом полупроводников.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.