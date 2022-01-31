МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Сводный сырьевой индекс Bloomberg Commodity Spot Index (BCSI), учитывающий котировки 23 биржевых товаров, достиг исторического рекорда ввиду напряжённости между Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Московская биржа запустила торги фьючерсом на индекс недвижимости Москвы

По состоянию на 12.23 мск Bloomberg Commodity Spot Index растёт на 0,9%, до максимальных за всю историю 543,21 пункта. А только с начала года он подскочил на 8,15%.

Индекс Bloomberg Commodity Spot Index отслеживает 23 фьючерсных контракта на энергоносители, металлы и сельхозтовары.

"Коммодитиз" дорожают в последнее время в рамках глобального всплеска инфляции. А рекордному росту способствуют опасения по поводу напряженности между РФ и Украиной, а также нехватки газа в Европе, считает агентство, и уточняет, что конфликт может вызвать перебои с его поставками из России в Европу, около трети которых проходит через Украину. Кроме того, западные санкции в отношении бизнес в РФ могут помешать новому газопроводу "Северный поток — 2" поставлять российский газ в Европу.

Блумберг также прогнозирует еще более высокие цены на продукты питания в мире. "Украина и Россия — лидеры в торговле пшеницей, кукурузой и подсолнечным маслом, что делает покупателей из Азии, Африки и с Ближнего Востока уязвимыми перед более дорогим хлебом и мясом в случае перебоев с поставками", — указывает агентство.

"Учитывая значительный риск, который конфликт может представлять для поставок сырьевых товаров, дальнейшая эскалация или потенциальные перебои в экспорте, вероятно, приведут к дальнейшему росту цен на энергоносители, металлы и сельскохозяйственные продукты", — также приводит агентство мнение аналитиков JP Morgan.