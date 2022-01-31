МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Курс доллара к ряду основных мировых валют, таких как евро, опускается в рамках коррекции в последний день месяца после заметного роста предыдущей недели, рынки также ожидают статистики безработицы в США за январь, свидетельствуют данные торгов. Нефть может показать сильнейший месячный рост за год

По состоянию на 18.07 мск курс евро к доллару растёт до 1,1186 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1143 доллара; курс доллара к иене поднимается до 115,38 иены со 115,24 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,33%, до 96,95 пункта.

По итогам прошлой недели доллар к евро укрепился на 1,7%, настолько же прибавил в весе и весь индекс, достигнув в пятницу 97,44 пункта, что стало самым высоким значением за полтора года.

В предыдущие дни Федеральная резервная система (ФРС) США заявила о готовности в скором времени ускорить ужесточение монетарной политики, что позитивно для национальной валюты. Поэтому сегодня это может быть лишь лёгкая коррекция в связи с сезонным фактором (закрытием месяца).

"Поскольку факторы, которые подтолкнули доллар в пятницу, остаются в силе… на этой неделе для доллара может быть больше пространства для роста", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик Activ Trades Рикардо Эванджелиста (Ricardo Evangelista).

Следующим важным фактором для американской валюты станет статистика безработицы в США, которая будет опубликована в пятницу. Аналитики прогнозируют, что в январе безработица в стране оставалась на уровне в 3,9%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 155 тысяч.