МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник вечером растет к доллару и снижается к евро в рамках курсовой динамики форекса. Российский рынок акций вырос в основные торги понедельника

Высокие нефтяные котировки и ослабление доллара к мировым валютам поддерживают курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.11 мск снижался на 46 копеек, до 77,34 рубля, курс евро повышался на 18 копеек, до 86,83 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

На российском валютном рынке в понедельник преобладал рост курса рубля к доллару. При этом в условиях близости "круглых" уровней поддержки 77 рублей за доллар и 86 рублей за евро периодически отмечались отскоки вверх основных резервных валют.

При этом внешний геополитический фон воспринимался как достаточно спокойный в условиях паузы в риторике высокопоставленных лиц России и Запада в рамках переговоров по гарантиям безопасности.

Тенденции мировых рынков были преимущественно умеренно позитивными, что поддерживало курс рубля. Так, стоимость нефти остается около 90 долларов: марка Brent (апрельский фьючерс) прибавляет вечером 0,9% — до 89,3 доллара за баррель. Нефть дорожает, хотя и чуть меньшими темпами, чем утром, на сохранении ожиданий роста спроса на сырье в условиях похолодания в США и сохранении опасений за возникновение перебоев с поставками.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,5%, до 96,8 пункта. Евро растет на 0,7% до 1,1220 доллара, теряет доллар и ко многим развивающимся валютам.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций в понедельник растет третью сессию подряд, отскакивая вверх от многолетних минимумов, что сигнализирует о коррекционном спросе на рублевые активы. Растут и котировки российских акций.

В итоге курс доллара снижается к рублю на 0,6%, евро прибавляет 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,9 тысячи за баррель сорта Brent. Нефть может показать сильнейший месячный рост за год

ПРОГНОЗЫ

В начале февраля состоится целый ряд встреч и телефонных разговоров между дипломатами и военными России, США и Великобритании, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Позитивные сигналы геополитики, умеренный risk on на внешних площадках и высокие котировки нефти поддерживали восстановительную динамику рубля. По нашим оценкам, завтра курс доллара может формироваться в пределах 76,8-78 рубля", — добавляет он.

Между тем, рубль дешевеет к доллару третий месяц подряд, отмечает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Рубль третий год подряд теряет в цене в январе: около 3% в 2022 году, порядка 2,5% в 2021 году и 3,25% в 2020 году. За последние 15 лет рубль в среднем укреплялся к доллару в феврале на 1,2%. Шесть раз февраль завершался ослаблением рубля и 9 раз – укреплением, гласит статистика за последние 15 лет", — добавляет он, рассуждая о перспективах курсообразования в следующем месяце.