МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги января в основном снижением, при этом по итогам торгов понедельника биржи преимущественно выросли, рынки ожидают заседания ЕЦБ и Банка Англии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов понедельника британский индекс FTSE 100 снизился на 0,02%, до 7464,37 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,48%, до 6999,2 пункта, немецкий DAX — поднялся на 0,99%, до 15471,2 пункта.

С начала месяца при этом FTSE 100 вырос на 1,1%, CAC 40 — опустился на 2,2%, а немецкий DAX снизился на 2,6%.

Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику. Так, ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в четвертом квартале 2021 года вырос на 4,6% в годовом выражении, хотя аналитики ожидали рост на на 4,7%. При этом годовая инфляция в Германии в январе, согласно предварительной оценке, оказалась выше ожиданий — 4,9% вместо прогнозируемых 4,3%.

На текущей неделе запланированы очередные заседания Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые пройдут друг за другом в четверг, 3 февраля. Аналитики полагают, что ЕЦБ сохранит ключевую ставку на нулевом уровне, а Банк Англии — поднимет до 0,5% с 0,25%. В декабре Банк Англии поднял ставку до 0,25% с 0,1% годовых.