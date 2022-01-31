МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в феврале роста российского рынка акций по индексам Мосбиржи и РТС, а также повышения курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Куда "уносит" рубль геополитика и как спасти сбережения

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся в феврале на 2,9%, до 3631 пункта и на 3,3%, до 1483 пунктов, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent упадет более чем на 1 доллар, до 88,1 доллара за баррель, курс евро на форексе сползет более чем на 2 цента, до 1,1 доллара, золото подешевеет на 10 долларов, до 1780 долларов за унцию, февральская инфляция составит 0,7%, оценивают аналитики.

Курс доллара упадет в феврале на 1 рубль, до 76,1 рубля, евро — на 2,7 рубля, до 84,1 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКОВ

Учитывая высокое инфляционное давление в мире и приближение мартовского заседания ФРС, на котором регулятор может начать повышать ключевую ставку, Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка опасается, что коррекционные настроения на глобальных рынках и тенденция к повышению долларовых ставок сохранятся в феврале.

А Валерий Вайсберг из инвесткомпании "Регион" считает, что несмотря на новое ужесточение риторики ФРС рисковые активы в феврале могут возобновить рост, опираясь на оптимистичные прогнозы по росту экономики США и мягкую политику ЕЦБ и Народного банка Китая.

"Учитывая признаки плавного охлаждения экономики КНР, опасаемся отката и цен на нефть и промышленные металлы, за исключением никеля. Мы считаем, что на данный момент цены на сырье недоучитывают фактор ставок и риски по спросу", — говорит Локтюхов.

Так, цены на нефть Brent, содержащие геополитическую премию, начнут в феврале тяготеть к диапазону 70-80 долларов за баррель, более обоснованному фундаментально, и завершат февраль в зоне 80-84 доллара за баррель, оценивает аналитик.

В то же время Вайсберг указывает, что инфляционная статистика показывает на сохранение высоких темпов роста цен, несмотря на значительный эффект базы, и в этой ситуации спрос на сырьевые товары, вероятно, останется на повышенном уровне. Производители микрочипов достигли рекорда и ждут роста годовых продаж

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Ситуация для российского рынка и внешних рынках будет определяться разноплановыми факторами, считает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

"Вероятно, что в феврале продолжатся переговоры РФ с условным Западом и могут наметиться некоторые пути к разрядке геополитической напряжённости. Учитывая тот факт, что российские акции сильно подешевели в январе, то у них складывается потенциал для достаточно значимого отскока", — отмечает он.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" прогнозирует, что индекс Мосбиржи может подскочить до 3650 пунктов.

"Вместе с тем, приближается дата заседания Банка России, на котором, скорее всего, ключевая ставка будет резко повышена, что приведет к снижению оптимизма у биржевых игроков. Сезон корпоративной отчетности в США также все меньше будет подталкивать акции к росту. Не исключаю, что через 1-2 недели рынок начнет готовиться к новой коррекции", — добавляет аналитик.

РУБЛЬ ОТСКОЧИТ ВВЕРХ

Пока сложно рассчитывать на скорое достижение договоренностей с НАТО, и на фоне противоречивых геополитических новостей на российском рынке продолжит преобладать волатильность, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Тем не менее, при снятии геополитической напряженности у рубля есть потенциал к существенному укреплению на фоне выросших до максимумов с 2014 года цен на нефть. На стороне рубля в феврале будет и очередное сильное повышение ключевой ставки ЦБ РФ. В результате мы ожидаем, что курс опустится к 75 рублям за доллар", — добавляет он.

Российский рубль, несмотря на отскок, вверх в конце января все еще остается сильно недооцененным, оценивает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"В отсутствие санкционных шоков рублевые активы будут тяготеть к росту, даже несмотря на вероятное развитие коррекции вниз на мировых рынках", — добавляет он.

При смягчении геополитической ситуации курс имеет неплохие шансы вернуться к значениям 73-75 рублей за доллар, полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие Инвестиции".

"Текущая высокая доходность по ОФЗ на фоне потенциальной геополитической разрядки выглядит крайне привлекательной", — добавляет он.

Банк России в середине февраля повысит ключевую ставку, поднявшись не только над инфляцией, но и (впервые с апреля 2020 года!) над кривой ОФЗ, сигнализируя о готовности привести инфляцию к цели, ожидает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Ужесточение ДКП при этом может составить более 1 процентного пункта, однако ставка останется однозначной. Интригой остается риторика регулятора: учитывая, что динамика цен в декабре сложилась хуже ожиданий регулятора, в релизе может остаться намек на готовность при необходимости продолжить ужесточение ДКП", — добавляет он, рассуждая о перспективах курсообразования в следующем месяце. Изнанка рынка: чего Запад хочет лишить Россию, грозя санкциями

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Локтюхов из Промсвязьбанка рассчитывает, что ключевые "фишки" — акции "Газпрома" и "Сбера", предлагающие крайне интересную дивидендную доходность, продолжат восстанавливать свои позиции.

"Вместе с тем, в результате массовой просадки на рынке появилось много идей в резко упавших менее ликвидных акциях. И именно тут, по мере ухода нервозности в отношении фронтальных антироссийских санкций, можно будет увидеть наиболее активный рост котировок", — говорит он.

Так, эксперт считает крайне заниженными текущие ценовые уровни акций АФК "Система" и ее "дочек", большинство ликвидных бумаг в потребсекторе во главе с "М.Видео" и "Детским миром". Неоправданно низки оценки акций транспортного сектора и электроэнергетики, добавляет эксперт.

"В России восстановление может пойти в секторе финансов. Металлы и добыча будут торговаться плоско, поскольку при ожиданиях повышения ставки ФРС под давлением будут акции золотодобывающих компаний. В секторе нефти и газа взгляд достаточно оптимистичный, поскольку цены на газ в Европе останутся высокими, а в нефтяной индустрии всё более чётко проявляется проблема дефицита инвестиций в предыдущие годы", — отмечает Кочетков из "Открытие Инвестиции".

Под давлением может оказаться российский сектор нефти и газа, так как ухудшение эпидемиологической ситуации в мире предполагает снижение потребления топлива. Плюс к этому может пострадать потребительский и строительный секторы на фоне повышения ставки ЦБ РФ, полагает эксперт.

Впрочем, Ващенко из "Фридом Финанс" полагает, что акции нефтегазового сектора напротив будут в лидерах роста в ближайшие недели. Помимо нефтегазового сектора лучше рынка будут акции банков и потребительского сектора, полагает он.