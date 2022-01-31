МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Московская биржа в 2024 году запустит биржевой индекс технологических компаний малой и средней капитализации, следует из сообщения торговой площадки. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж в феврале

Московская биржа совместно с Фондом содействия инновациям и Минэкономразвития России приступили к реализации инициативы правительства РФ "Взлет – от стартапа до IPO", направленной на стимулирование технологических компаний к выходу на биржу. Данный проект включен в перечень инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года, утвержденных распоряжением правительства.

В рамках федерального проекта "Взлет – от стартапа до IPO" будет реализован комплекс мероприятий, предусматривающих оказание поддержки технологическим компаниям малой капитализации по выходу на IPO. В первом квартале 2022 года планируется провести отбор потенциальных эмитентов для получения поддержки от Фонда содействия инновациям. Будет сформирована Экспертная группа по анализу, оценке и отбору потенциальных эмитентов.

В течение 2022 года запланированы проведение практических семинаров по вопросам выхода на биржу, включая подготовку эмиссионной документации и маркетинговых материалов, оказание помощи в подборе организаторов размещений, консультирование по вопросам получения грантовой поддержки для выхода на биржу, а также маркетинговые мероприятия для аналитиков и инвесторов в рамках road show потенциальных эмитентов. Фонд содействия инновациям предоставит до 25 миллионов рублей малым предприятиям.

"В рамках федерального проекта… в 2024 году предусмотрен запуск специального биржевого индекса отечественных технологических компаний малой и средней капитализации", — говорится в сообщении Мосбиржи.