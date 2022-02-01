Депозитарий "СПБ Биржи" стал первым квалифицированным институциональным инвестором Китая из России
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Расчетный депозитарий "СПБ Биржи" первым в России стал квалифицированным институциональным инвестором Китая, следует из сообщения российской торговой площадки.
"Бест Эффортс Банк (СПБ Банк), осуществляющий функции расчетного депозитария СПБ Биржи, стал первым финансовым институтом в России, получившим специальный статус квалифицированного иностранного институционального инвестора — Qualified Foreign Institutional Investor (далее QFII) — в материковом Китае", — говорится в сообщении.
Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) одобрила лицензию квалифицированного иностранного институционального инвестора (QFII) "Бест Эффортс Банку", поясняет биржа.
В последние годы Китай продолжает постепенное открытие финансового сектора для привлечения иностранного капитала, и лицензия QFII позволяет иностранным инвесторам покупать широкий перечень активов материкового Китая: акции, облигации, товарные продукты, производные финансовые инструменты и валюту, добавляет она.
"Стратегия "СПБ Биржи" направлена на предоставление широкого спектра инвестиционных инструментов для розничных инвесторов, поэтому получение статуса QFII позволит расширить инвестиционные возможности российских инвесторов за счет предоставления доступа к разнообразному спектру активов ёмкого локального фондового рынка Китая", — отмечает также директор департамента по взаимодействию с зарубежными финансовыми институтами "СПБ Биржи" Вадим Тимохин.
"СПБ Биржа" — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги ценными бумагами международных компаний. В обращении на организованных торгах находятся более 1,7 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. В течение трёх-пяти лет биржа планирует расширить число торгуемых акций до 2,5 тысячи.
https://1prime.ru/Financial_market/20220201/835947764.html