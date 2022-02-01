МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Расчетный депозитарий "СПБ Биржи" первым в России стал квалифицированным институциональным инвестором Китая, следует из сообщения российской торговой площадки. Неконкурентная демократия. Почему Америке придется учить китайский язык

"Бест Эффортс Банк (СПБ Банк), осуществляющий функции расчетного депозитария СПБ Биржи, стал первым финансовым институтом в России, получившим специальный статус квалифицированного иностранного институционального инвестора — Qualified Foreign Institutional Investor (далее QFII) — в материковом Китае", — говорится в сообщении.

Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) одобрила лицензию квалифицированного иностранного институционального инвестора (QFII) "Бест Эффортс Банку", поясняет биржа.

В последние годы Китай продолжает постепенное открытие финансового сектора для привлечения иностранного капитала, и лицензия QFII позволяет иностранным инвесторам покупать широкий перечень активов материкового Китая: акции, облигации, товарные продукты, производные финансовые инструменты и валюту, добавляет она.

"Стратегия "СПБ Биржи" направлена на предоставление широкого спектра инвестиционных инструментов для розничных инвесторов, поэтому получение статуса QFII позволит расширить инвестиционные возможности российских инвесторов за счет предоставления доступа к разнообразному спектру активов ёмкого локального фондового рынка Китая", — отмечает также директор департамента по взаимодействию с зарубежными финансовыми институтами "СПБ Биржи" Вадим Тимохин.

"СПБ Биржа" — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги ценными бумагами международных компаний. В обращении на организованных торгах находятся более 1,7 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. В течение трёх-пяти лет биржа планирует расширить число торгуемых акций до 2,5 тысячи.