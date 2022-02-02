МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером замедлили снижение до минимума после публикации данных об уменьшении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций по итогам основных торгов немного снизился

По состоянию на 18.53 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,08%, до 89,09 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,11%, до 88,05 доллара. До выхода статистики нефть дешевела на 0,5%.

Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 января, снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,3%, до 415,1 миллиона баррелей. Стратегический резерв нефти в стране также снизился — на 1,9 миллиона баррелей, до 588,9 миллиона. Аналитики, напротив, ожидали роста показателей.

Инвесторы также оценивают решение ОПЕК+, согласно которому альянс в марте увеличат добычу нефти планово на 400 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 2 марта.

"Несмотря на некоторые вчерашние слухи о том, что ОПЕК+ может согласиться на большее увеличение добычи, решение было ожидаемым. На данный момент они остаются осторожными", — отметил агентству Блумберг аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch).