МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно растут, инвесторы не исключают недопоставок на рынок из-за международной напряженности, нефть марки WTI закрепляется над отметкой в 90 долларов за баррель — рекорда более чем за семь лет, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Российский рынок акций повышается

По состоянию на 7.45 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,47%, до 91,54 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,72%, до 90,92 доллара.

Накануне стоимость марки WTI впервые с октября 2014 года превысила 90 долларов за баррель, а Brent приближается к отметке в 92 доллара за баррель — это также рекорд с того времени.

"Нефть дорожает в начале торгов в Азии, так как рынок беспокоится о дефиците предложения", — считают аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal. Эксперты отмечают, что внешнеполитическая напряженность может привести к дальнейшему перебою поставок.

Позитивно для нефтяных котировок и ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) с начала недели потерял более 2%. Более дешевый доллар делает нефть доступнее при ее покупке в другой валюте.