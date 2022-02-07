МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться в понедельник вечером, рынки по-прежнему оценивают перспективы вокруг поставок нефти из Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,65%, до 92,66 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI снижалась на 1,41%, до 91,01 доллара. Днем нефть дешевела на 0,6% и 1,1% соответственно.

Инвесторы продолжают оценивать базовые факторы рынка, в том числе переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В случае, если санкции будут сняты с Ирана, предложение на рынке может вырасти, что негативно для котировок. Возобновление переговоров запланировано на вторник.

Несколько сдерживает стоимость нефти также коррекционная динамика. На прошлой неделе нефтяные цены выросли на 3,5% для Brent и 6,3% для WTI, что было связано с ожиданиями вокруг спроса, снижением запасов в США, а также тем, что ОПЕК+ решил сохранить планы по наращиванию добычи.

На неделе трейдеры ожидают важные события для нефти. Среди них публикация краткосрочного прогноза (STEO) минэнерго США во вторник, ежемесячные доклады ОПЕК и МЭА в четверг и пятницу соответственно, а также еженедельные данные о запасах и добыче в США в среду.