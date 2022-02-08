МОСКВА, 8 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на золото в понедельник продемонстрировали самый большой однодневный рост почти за три недели после того, как ранее показали самый значительный недельный рост с середины ноября. Золото дорожает на ожиданиях по политике ФРС США

"Инфляция начинает вытеснять доллар США и доходность казначейских облигаций с позиций ключевых драйверов, и поэтому мы наблюдаем такой сильный результат", — говорит Росс Норман из Metals Daily.

Он отмечает, что поддержку золоту также оказывают настроения тех, кто считает, что ФРС начинает сильно отставать от тренда, и вероятность политической ошибки со стороны центробанка существенно возросла.

У котировок золота имеется два ключевых целевых уровня, рассказывает Норман. Первый – 1815 долларов – сегодня был преодолен. Следующий – 1835 долларов. “После этого цены могут подняться намного выше, — считает он. – Им лишь нужно разогнаться на выходе, что им не удается сделать уже больше года”.

Апрельские фьючерсы на золото в понедельник выросли в цене на 14 долларов, или 0,8%, до 1821,80 доллара за унцию. Согласно данным FactSet, это самый большой процентный рост с 19 января и самая высокая цена закрытия для наиболее активно торгующихся контрактов с 26 января. На прошлой неделе котировки таких контрактов поднялись на 1,2%, что является самым большим ростом с недели, завершившейся 12 ноября, когда золото подорожало на 2,9%.

Цены на золото продолжают расти, несмотря на более позитивные, чем ожидалось, данные по рынку труда США.

Согласно опубликованному в пятницу отчету, число рабочих мест вне сельского хозяйства США в январе выросло на 467 000, тогда как опрошенные Wall Street Journal экономисты ожидали увеличения лишь на 150 000. Некоторые полагали, что январские данные и вовсе продемонстрируют снижение числа рабочих мест из-за распространения в отчетный период омикрон-штамма коронавируса.

Более позитивные данные могут содействовать ускоренному повышению процентных ставок ФРС США. Рынок рассчитывает, что в этом году ключевые процентные ставки, в настоящее время составляющие 0%-0,25%, будут повышены четыре раза.

Динамика золота в среднесрочной перспективе будет определяться тем, насколько быстро ФРС "решит перейти к реализации более агрессивной стратегии, о которой представители центробанка достаточно открыто говорили на прошлой неделе", считает Руперт Роулинг, рыночный аналитик Kinesis Money.

Повышение процентной ставки, вероятно, поддержит доллар и окажет давление на котировки золота.

Индекс доллара ICE в понедельник подрос до 95,51, а доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 1,91%. Укрепление доллара может привести к снижению спроса на золото, деноминированное в американской валюте, со стороны держателей других валют, тогда как рост доходности казначейских облигаций может увеличить альтернативные издержки владения этим драгоценным металлом.

На фоне опасений относительно инфляционного давления в центре внимания будет индекс потребительских цен (CPI), который выйдет в четверг.

Между тем мартовские фьючерсы на серебро подорожали на 60 центов, или 2,7%, до 23,076 доллара за унцию. По итогам прошлой недели серебро подорожало на 0,8%.

Мартовские контракты на медь подешевели на 0,6% до 4,463 доллара за фунт. Апрельские фьючерсы на платину снизились в цене на 0,4% до 1,020 доллара за унцию, а мартовские контракты на палладий подешевели на 1,3% до 2260,10 доллара за унцию.

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ