МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов вторника перешел к укреплению и к евро, и к доллару, евро тестирует круглую поддержку на отметке 86 рублей, следует из данных Московской биржи. Доллар дорожает к евро и иене во вторник утром

Курс доллара расчетами "завтра" на 08.11 мск вторника снижался на 21 копейку, до 75,27 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 85,97 рубля — минимума со 2 февраля.

Невысокая ликвидность из-за небольшого присутствия игроков утром также способствует резким ценовым движениям

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,19%, до 92,51 доллара за баррель.