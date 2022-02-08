МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии вторника показывает рост в пределах 1% на ослаблении политических рисков, следует из динамики торгов на Московской бирже. Нефть слабо дешевеет

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил после встречи президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина, что надежда на диалог и деэскалацию ситуации на Украине есть.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.32 мск повышается на 0,7% — до 3495,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,16%, до 1461,81 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 17 копеек, до 75,31 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 85,87 рубля.

Апрельский фьючерс нефти марки Brent снижается — на 0,77%, до 92 долларов за баррель, оставаясь при этом недалеко от многолетних ценовых максимумов. Фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются без существенных изменений.

"Несмотря на смешанный внешний фон, индекс Мосбиржи, по нашему мнению, сегодня предпримет новые попытки вернуться выше диапазона 3450-3500 пунктов — оживлению интереса к голубым фишкам, по-прежнему сильно недооцененным, может способствовать ослабление геополитических опасений", — отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс" в свою очередь ожидает разнонаправленную динамику на российском рынке акций. Эксперт напоминает, что важных событий в фокусе участников торгов сегодня нет, а движения котировок будут зависеть от трендов на внешних площадках. Ващенко ожидает движения индекса Мосбиржи в диапазоне 3450-3500 пунктов.