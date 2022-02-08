МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Рубль на торгах вторника быстро вернулся к росту против доллара и евро после символического ослабления с утра, доллар сползает в направлении 75 рублей. Курс рубля перешел к укреплению во вторник утром

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.56 мск снижался на 15 копеек – до 75,33 рубля, курс евро – на 40 копеек, до 85,87 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти марки Brent теряет 0,6% — до 92,1 доллара за баррель.

Доллар падает уже несколько сессий подряд и находится немного выше психологически важной отметки в 75 рублей, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Техническая поддержка расположена в районе 74,7 рубля за доллар, оценивает он.

"С учетом перекупленности рубля, можно ожидать начала фиксации спекулятивной прибыли и его стабилизации на какое-то время в районе 75 рублей. Однако приток валютной выручки в страну огромный с учетом высоких цен на энергоносители. Пока Банк России не начнет покупку валюты в рамках бюджетного правила профицит предложения валюты будет сохраняться. Вряд ли регулятор будет долго оставаться в стороне от валютных торгов, поэтому среднесрочным инвесторам стоит искать момент для покупки доллара против рубля", — говорит Антонов.

Во вторник возможно отыгрывание итогов обнадеживающей встречи глав России и Франции, что может поддержать российскую валюту, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Мы считаем, что курс доллара может инерционно попробовать вернуться в фундаментально обоснованный диапазон 73-75 рублей. Однако не исключаем, что вечером, возможна легкая коррекция